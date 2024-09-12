СберМобайл: взрослые предпочитают смартфоны Apple, а детям покупают Tecno

СберМобайл провел исследование, в котором выяснил, какие смартфоны предпочитают дети, их родители и пожилые люди, а также как они используют мобильные устройства.

В топе предпочтений среди всех возрастов оказались бренды Xiaomi и Samsung. Тройка лидеров для взрослых включает Apple, а для детей — Tecno. Люди старшего поколения предпочитают Huawei.

Самой популярной моделью среди взрослых стал iPhone 11, за ним следуют iPhone 12, iPhone XR и две модели Redmi. Дети чаще всего пользуются Redmi 9A, Redmi 9C, Realme Note 50, Tecno Spark Go 2024 и Redmi 10C. Пожилые пользователи выбирают Redmi, Samsung Galaxy A10 и A12.

Интернет-трафик в мессенджерах и соцсетях у детей в два раза превышает объем трафика их родителей и в 4,5 раза — трафик бабушек и дедушек. Дети отправляют менее одного СМС в месяц, что на 38% меньше, чем взрослые, и звонят в два раза реже, предпочитая мессенджеры.

Люди старше 65 лет по-прежнему отдают предпочтение традиционным звонкам и СМС, но и здесь наблюдается рост потребления цифровых сервисов: в этом году они использовали на 18% больше интернет-трафика по сравнению с прошлым годом. Число пользователей смартфонов в этой возрастной группе продолжает расти.

Кроме того, взрослые, особенно мужчины в возрасте 30-40 лет, чаще раздают интернет-трафик. В целом, 55% мужчин охотнее делятся гигабайтами, чем женщины.