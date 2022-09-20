«Сбермаркет» начнёт доставлять еду клиентам из ресторанов

Сервис пока только тестирует свою новую услугу.

«Сбермаркет» планирует на постоянной основе организовать доставку еды из ресторанов. В планах «Сбермаркета» новый сервис полноценно запустить до конца года.

«Сейчас мы ведем переговоры о сотрудничестве с различными компаниями. До конца года планируем тестовый запуск доставки из ресторанов и кафе» — написала пресс-служба «Сбермаркета».

После тестового режима будет рассматриваться эффективность сервиса, и если он окажется оправданным, то до конца года его реализуют полноценно.