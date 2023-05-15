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Сбербанк: злоумышленники пытаются рассылать повестки в военкомат

Автор На чтение 1 мин Просмотров 11 Опубликовано

Это новый обман россиян, о чем предупредили в Сбере.

Уточняется, что письма с повестками, которые пытаются рассылать мошенники, открывать не стоит. Эксперты по безопасности банка сообщают, что в сообщениях с приглашением посетить военкомат содержится вирус.

В сообщении указано, что необходимо явится в военкомат для «уточнения персональных данных». При открытии письма происходит заражение устройства, после чего его могут взломать. Как отмечается, Сбер атаку мошенников успешно отразил и заражения всей IT-инфраструктуры банка не произошло.

«Разумеется, военкоматы не рассылают по электронной почте повестки или любые другие официальные уведомления, поэтому прошу всех наших клиентов также быть внимательными и не реагировать на такие сообщения» — сказал зампред правления банка Станислав Кузнецов.

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