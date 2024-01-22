Сбербанк завез и тестирует в отделениях 50 тыс. ноутбуков и планшетов

Сбербанк тестирует около 50 000 ноутбуков и планшетов под своим собственным брендом, написали «Ведомости».

Поставки устройств начались в конце 2022 года, а в 2023 году было ввезено еще около 22 500 ноутбуков и 18 000 планшетов. В апреле 2023 года было сообщено о тестировании 10 000 устройств.

Одна из самых популярных моделей — это 14-дюймовый ноутбук SDNB-14AP с процессором AMD Ryzen 5 3700U, 16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ твердотельного накопителя.

Всего банку потребуется 100-150 тысяч устройств, чтобы удовлетворить свои внутренние потребности.