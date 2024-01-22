Главная » Новости

Сбербанк завез и тестирует в отделениях 50 тыс. ноутбуков и планшетов

Автор На чтение 1 мин Просмотров 13 Опубликовано

Сбербанк тестирует около 50 000 ноутбуков и планшетов под своим собственным брендом, написали «Ведомости».

Поставки устройств начались в конце 2022 года, а в 2023 году было ввезено еще около 22 500 ноутбуков и 18 000 планшетов. В апреле 2023 года было сообщено о тестировании 10 000 устройств.

Одна из самых популярных моделей — это 14-дюймовый ноутбук SDNB-14AP с процессором AMD Ryzen 5 3700U, 16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ твердотельного накопителя.

Всего банку потребуется 100-150 тысяч устройств, чтобы удовлетворить свои внутренние потребности.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.