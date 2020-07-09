Сбербанк запустил собственную систему платежных сервисов SberPay

Сбербанк запустил собственную систему платежных сервисов SberPay09.07.2020 13:23
Благодаря новому платёжному сервису клиентам банка при оплате заказов в Сети не придется вводить номер банковской карты.
Сбербанк официально объявил о запуске собственной системы платежных сервисов с названием SberPay.
Она была создана специально для оплаты покупок в Сети, а работает SberPay на базе приложения «Сбербанк Онлайн» по аналогии с Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay.
Для оплаты покупок через интернет пользователям потребуется только смартфон, тогда как данные банковской карты вводить не придется.
При оплате покупки с компьютера потребуется указать номер телефона. В таком случае на смартфоне появится пуш-уведомление, которое позволит завершить операцию.
Пока SberPay работает у партнеров банка, но в дальнейшем список магазинов расширится.
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