Сбербанк запустил собственную систему платежных сервисов SberPay

Благодаря новому платёжному сервису клиентам банка при оплате заказов в Сети не придется вводить номер банковской карты.

Сбербанк официально объявил о запуске собственной системы платежных сервисов с названием SberPay.

Она была создана специально для оплаты покупок в Сети, а работает SberPay на базе приложения «Сбербанк Онлайн» по аналогии с Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay.

Для оплаты покупок через интернет пользователям потребуется только смартфон, тогда как данные банковской карты вводить не придется.

При оплате покупки с компьютера потребуется указать номер телефона. В таком случае на смартфоне появится пуш-уведомление, которое позволит завершить операцию.

Пока SberPay работает у партнеров банка, но в дальнейшем список магазинов расширится.