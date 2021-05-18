«Сбербанк» запустил приложение для определения COVID-19 по кашлю и дыханию

О новом приложении рассказал первый зампред правления банка Александр Ведяхин, чьи слова приводят журналисты «РИА Новости».

Новый алгоритм, способный за короткое время по дыханию и кашлю определить коронавирус, был разработан еще в январе, и только теперь «Сбербанк» полноценно запустил новое приложение для определения COVID-19 по кашлю.

Отмечается, что приложение не сможет с 100% точностью выявить заболевание, тем не менее его точность составляет 82%.

Определение происходит всего за минуту, а возможность системы выявлять заболевание основана на записи более 3 тыс. пациентов.

Новое приложение уже доступно для скачивания в магазинах Google Play и App Store.