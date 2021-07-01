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СберБанк запустил аналог заблокированной в России соцсети LinkedIn

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Новая социальная сеть «Инсайдер» разработана специалистами СберБанка и ее уже сравнили с заблокированной в РФ LinkedIn.
«Инсайдер» создана для поиска подрядчиков, партнеров, экспертов, инвесторов и т.д. Через новую социальную сеть можно вести деловое общение, делится визиткой и показывать QR-код.

Для удобства в «Инсайдер» интегрировали возможность экспорта анкеты из социальной сети «ВКонтакте» и сервиса «Работа.ру».

В анонсированной социальной сети уже зарегистрированы тысячи людей из крупных российских компаний, а среди них Mail.ru Group, Яндекс, Biglion и подразделения «Сбера».

Для использования «Инсайдер» на смартфон нужно установить приложение из магазинов App Store или Google Play.

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