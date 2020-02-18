Сбербанк выпустил свой первый гаджет

«Дочка» Сбербанка для онлайн-кинотеатра Okko разработала ТВ-приставку, которая с 18 февраля продается по цене 1 490 рублей.

Разработкой приставки занималась компания «СберДевайсы», а сам гаджет получил название Okko Smart Box.

Это устройство небольших размеров — 77x53x16 мм и имеет необходимые разъёмы и Wi-Fi.

Представленная ТВ-приставка подключается к современному телевизору через HDMI, а управляется устройство через пульт, в котором есть микрофон для управления голосом.



Okko Smart Box дает пользователю доступ к 160 телевизионным каналам и YouTube.

Доступ к полному списку ТВ каналов осуществляется по подписке, при этом 20 основных российских каналов работают бесплатно.

Приобрести Okko Smart Box можно на маркетплейсе «Беру!».