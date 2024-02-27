Сбербанк выпускает свои серверы для собственных нужд

Сбербанк приступил к разработке своих собственных серверов, сообщают источники из производителей компьютерной техники, а также представитель банка, цитируемые в публикации «Ведомостей».

Новое оборудование предназначено для использования внутри банка и специально адаптировано для работы в его собственных дата-центрах.

Согласно представителю Сбера, процесс поэтапного вывода из эксплуатации проприетарных программно-аппаратных комплексов других поставщиков уже находится в завершающей стадии. Таким образом, банк стремится полностью заменить имеющееся оборудование собственной разработкой.

Серверы, создаваемые Сбербанком, базируются на уникальном дизайне, основанном на архитектуре x86. По словам источника из производителя компьютерной техники, компания использует процессоры Intel и AMD для сборки своих серверов.

Представитель Сбербанка также отметил, что банк планирует внести заявку на включение своих серверов в реестр отечественной радиоэлектронной продукции, создаваемый Минпромторгом.

В настоящее время требования реестра позволяют использовать оборудование с иностранными процессорами, однако Сбербанк стремится к полной отечественной разработке.