Сбербанк вернул возможность оплаты покупок смартфоном с 20 июня

SberPay с 20 июня возвращается в приложение «Сбербанк Онлайн», через этот сервис можно оплачивать покупки через смартфон.

Как написали СМИ со ссылкой на пресс-службу кредитной организации, в мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» вернулась фирменная платежная система SberPay.

Она пропадала из приложения после введения санкций против «Сбербанка».

Для того чтобы сервис снова заработал, нужно выполнить обновление банковского клиента, а это можно сделать на официальном сайте компании.

SberPay сейчас доступен только на смартфонах под управлением Android, для пользователей iPhone придется пользоваться QR-кодом, а потом подтверждать оплату в приложении.