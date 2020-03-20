Сбербанк тестирует технологию приёма оплаты за товары и услуги смартфоном

Меню
Поиск

USD/RUB: 80.16 EUR/RUB: 87.27 BTC/USD: 8756.9

20 апреля : пятница

ТОП новости

Интервью

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Apple «обернет» новый iPhone в единый экран

Новые патентные рисунки указывают на «яблочный» аппарат с экраном со всех сторон. То есть это будет смартфон, обернутый дисплеем. 

О пользе фитнес-браслетов и «умных» часов рассказал врач

По мнению кардиолога, часы и браслеты наоборот позволяют следить за здоровьем и мотивируют людей следить за количеством пройдённых шагов, работой сердца и пульса.

Глава Alphabet предлагает создать новые правила для ИИ

Искусственный интеллект может нести угрозу, об чем заявил глава Alphabet Сундар Пичаи.

Колонка эксперта

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

Статьи

Обзоры рынков

Сбербанк тестирует технологию приёма оплаты за товары и услуги смартфоном

20.03.2020 09:53

«Сбербанк» приступил к тестированию мобильного приложения, благодаря которому смартфон можно использовать как терминал для оплаты.
Приложение получило название Tap on Phone и оно в первую очередь предназначено для малого бизнеса.

Как написали в пресс-службе кредитного учреждения, специальное приложение Tap on Phone позволит использовать смартфон как терминал для приема безналичной оплаты.

Данное решение открывает новые возможности для владельцев бизнеса с небольшим средним чеком.

Новая услуга может быть востребована цветочными магазинами, такси и небольшими торговыми точками фастфуда.

Через Tap on Phone можно оплатить товары или услуги стоимостью не более 1 тыс. руб.

Пользователи, которые используют Google Pay и Apple Pay, через авторизацию на своём смартфоне могут оплатить покупку на сумму более 1000 тыс. руб.

Просмотры:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги