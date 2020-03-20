Сбербанк тестирует технологию приёма оплаты за товары и услуги смартфоном

«Сбербанк» приступил к тестированию мобильного приложения, благодаря которому смартфон можно использовать как терминал для оплаты.

Приложение получило название Tap on Phone и оно в первую очередь предназначено для малого бизнеса.

Как написали в пресс-службе кредитного учреждения, специальное приложение Tap on Phone позволит использовать смартфон как терминал для приема безналичной оплаты.

Данное решение открывает новые возможности для владельцев бизнеса с небольшим средним чеком.

Новая услуга может быть востребована цветочными магазинами, такси и небольшими торговыми точками фастфуда.

Через Tap on Phone можно оплатить товары или услуги стоимостью не более 1 тыс. руб.

Пользователи, которые используют Google Pay и Apple Pay, через авторизацию на своём смартфоне могут оплатить покупку на сумму более 1000 тыс. руб.