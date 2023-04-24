Сбербанк разработал и запустил собственную версию мультимодальной нейросети GigaChat

Сбер разработал собственный сервис ChatGPT, который получил название GigaChat и уже на старте реализации проекта он поддерживает мультимодальное взаимодействие.

Как рассказали разработчики GigaChat, в отличие от ChatGPT GigaChat способен созвать картинки, тексты, писать код, и поддерживать диалог с пользователем.

В основе искусственного интеллекта лежит модель NeONKA, (NEural Omnimodal Network with Knowledge-Awareness), в основе которой сразу используется несколько нейросетевых моделей.

Это позволило GigaChat обучить сразу выполнять задачи в разных сферах.

Новая платформа пока доступна не для всех пользователей, для работы с ней нужно получить приглашение.

«GigaChat уникален своей открытостью архитектуры, в то время, как мировые аналоги нашей модели придерживаются курса Closed AI. Важно, что GigaChat могут использовать не только массовые пользователи, которые любят экспериментировать с инновациями, но студенты и даже исследователи для серьезных научных работ» — сказал глава Сбербанка Герман Греф.

Также было сказано, что ассистент Салют одним из первых получит новые возможности GigaChat.