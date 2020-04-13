Сбербанк провел масштабное обновление веб-версии Сбербанк Онлайн

Сбербанк полностью обновил свою браузерную версию Сбербанк Онлайн и это компания сделала впервые за семь лет.

После обновления данные о счете расположены в боковом меню, которое расположено слева, причем это видно всегда.

По центру в верхней части экрана расположены вкладки «Главная», «Платежи», «История», а также «Каталог».

Помимо этого, в веб-версии добавили поиск, а через него можно найти услуги, платежи и переводы, тогда как совершить поиск можно по ключевым словам.

Новая страница управления счетам адаптирована под различные экраны, а еще учитывается разрешение и соотношение сторон.

Также появилась версия для слабовидящих и незрячих. Для перехода на новую версию сервиса нужно в старой версии перейти по ссылке.