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Сбербанк провел тесты отечественных серверных процессоров «Эльбрус-8C»

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Российские процессоры «Эльбрус» очень сильно уступают зарубежным аналогам, и пока они не способны прийти на замену существующим решениям.
«Сбер» решил протестировать отечественные процессоры, которые компании предоставил сам производитель МЦСТ.

На тестах были серверы на «Эльбрусах-8С», и по итогам тестов специалисты «Сбера» заявили, что процессоры отечественной разработки пока не годятся.

По словам представителя лаборатории новых технологических решений Сбербанка Антона Жбанкова, «Эльбрус-8С» пока не будут использоваться в решениях компании.

В российских чипах мало памяти, и она медленная, также в них мало ядер и слабая частота.

Из 44 основных параметров «Эльбрус-8С» соответствуют только 7, но несмотря на все это в «Сбере» удивлены, что процессоры вообще работают.

 

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