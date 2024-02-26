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СберБанк просит пользователей обновить «Сбербанк онлайн» для Android

Автор На чтение 1 мин Просмотров 13 Опубликовано

СберБанк рекомендует пользователям Android-устройств обновить приложение СберБанк Онлайн, чтобы избежать ограничений в его работе.

Клиентам с устаревшими версиями приложения, которые были запущены в течение 2022 года, доступ к нему будет ограничен в ближайшие дни. Это относится к версиям приложения от 12.14 до 14.6. Также рекомендуется обновить приложения, установленные в 2023 году, то есть версии от 14.7 до 14.9.

Чтобы узнать, какая версия приложения установлена на устройстве, можно проверить это при входе в приложение на экране ввода пароля или в разделе «Профиль» — «О приложении».

Обновить приложение можно в магазинах приложений, таких как RuStore, GetApps, AppGallery или Galaxy Store, а также на официальном сайте банка. Это займет всего несколько минут.

СберБанк постоянно призывает своих клиентов обновлять приложение СберБанк Онлайн сразу после выхода новой версии. Это позволяет приложению работать более быстро и стабильно, а также предоставляет пользователям доступ ко всем новым функциям и возможностям. В настоящее время актуальной является версия 15.5 приложения СберБанк Онлайн для Android-устройств, которая была выпущена 19 февраля 2024 года.

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