Сбербанк проинформировал жителей РФ о возможности установки приложения «Сбербанк Онлайн»

Как и ожидалось приложение от Сбербанка появилось в новом отечественном магазине RuStore.

Напомним, из Google Play и App Store сейчас невозможно установить банковский клиент Сбербанка, но если на Android-смартфон можно скачать установочный файл для смартфона с официально сайта Сбербанка, то для владельцев устройств на iOS такое уже не получится сделать.

В целом iOS не позволяет устанавливать приложения из сторонних источников.

Теперь владельцы новых Android-смартфонов могут скачать «Сбербанк Онлайн» из RuStore.

На этой площадке также будут размещаться приложения других банков, который попали под санкции.