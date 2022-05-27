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Сбербанк проинформировал жителей РФ о возможности установки приложения «Сбербанк Онлайн»

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Как и ожидалось приложение от Сбербанка появилось в новом отечественном магазине RuStore.
Напомним, из Google Play и App Store сейчас невозможно установить банковский клиент Сбербанка, но если на Android-смартфон можно скачать установочный файл для смартфона с официально сайта Сбербанка, то для владельцев устройств на iOS такое уже не получится сделать.

В целом iOS не позволяет устанавливать приложения из сторонних источников.

Теперь владельцы новых Android-смартфонов могут скачать «Сбербанк Онлайн» из RuStore.

На этой площадке также будут размещаться приложения других банков, который попали под санкции.

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