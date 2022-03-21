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Сбербанк предупредил пользователей об участившихся случаях распространения вредоносного ПО

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Сбербанк выпустил предупреждение для своих клиентов, в нем написано, что сейчас лучше не обновлять приложение на смартфоне в связи с ростом рисков заражения устройства.
Разработчики мобильного приложения советуют усилено контролировать обновления на смартфоне и проверять его регулярно антивирусом.

Причем проверку стоит делать часто вручную или настроить автоматическую проверку.

Стоит напомнить, что современные вирусы для смартфонов, способны подменять стартовую заставку мобильного клиента, а также перехватывать сообщения.

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