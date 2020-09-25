Сбербанк представил трех собственных голосовых помощников

Сбербанк представил трех собственных голосовых помощников25.09.2020 21:15
Сбербанк представил целое семейство голосовых помощников, которые объедены в одно общее название «Салют».
По заявлению управляющего компании Сбер (новое название Сбербанка), пользователю будут доступны три голосовых помощника — Сбер, Афина и Джой. Все они отличаются характером, манерой общения и голосом.
Сбер является молодым ассистентом с широким кругом обзора и чувством юмора, Афина стала скрупулезной, начитанной и максимально эффективной, а Джой больше подходит для развлечений и для домашних дел.
Пользователь может выбрать любого голосового помощника, причем всегда можно переключаться между ними.
При создании ассистентов использовали облачное хранилище на базе суперкомпьютера Christofari.
Голосовые помощники семейства «Салют» работают в гаджетах SberBox и SberPortal, причем голосовые помощники очень тесно интегрированы в устройство.
Так, голосовой помощник через телевизионную приставку SberBox может управлять контентом искать его и запускать, а также заказывать вещи, которые понравились пользователям в кадре.
Помимо этого, голосовые помощники через SberPortal могут записать пользователя в салон красоты или в поликлинику.
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