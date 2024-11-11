Сбербанк представил обновленный интерфейс для ПК-версии интернет-банка

Сбербанк представил обновленную версию интернет-банка для ПК. Новая версия приложения теперь напоминает мобильное приложение, сообщает агентство Delta.

Главная страница была переработана для более удобного доступа к основным финансовым операциям. В разделе «Накопления» пользователи смогут найти информацию о своих вкладах, накопительных счетах, пенсионных продуктах, а также о проведенных операциях с валютой и драгоценными металлами.

Кроме того, разработчики добавили функцию скрытия баланса счетов, возможность просмотра детализированных расходов и перенесли бонусную программу в раздел «Кошелек». Веб-версия особенно популярна среди владельцев iPhone, которые не успели скачать приложение из App Store до его удаления.