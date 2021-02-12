«Сбербанк» предложил своим клиентам отказаться от выпуска пластиковых карт

Сбер в своем фирменном приложении предлагает выпуск банковских карт без использования пластикового носителя.

Клиентам кредитного учреждения открылась возможность выпуска цифровых карт.

Для создания такой карты при запросе на выпуск новой карты нужно выбрать опцию «Давайте без пластика».

Цифровая карта имеет такие же функции как пластиковый носитель, причем она сразу активна и ее можно использовать для переводов и оплаты.

В случае, если клиенту нужен будет «пластик», то на цифровой вариант карты его всегда можно заказать в приложении.

Цифровую карту можно привязать к смартфону и оплачивать ею покупки бесконтактным способом.

Пока цифровой вариант выпуска карты доступен только при оформлении «СберКарты» и «СберКарты Тревел».