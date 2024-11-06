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«СберБанк Онлайн» теперь показывает все активные подписки пользователей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 16 Опубликовано

В приложении «СберБанк Онлайн» появилась новая функция, позволяющая пользователям видеть все свои активные подписки на сервисы. Эта возможность была добавлена в обновленный интерфейс банка, и теперь в разделе «Куда привязаны счета и карты» можно легко проверить, на что именно уходят деньги.

Теперь клиенты смогут просматривать статистику списаний и при необходимости отменять подписки, которые больше не используются. Такая функция решает проблему забытых подписок, особенно тех, которые оформляются на пробный период и автоматически продолжаются после его окончания.

Для удобства управление подписками можно осуществить через разделы «Кошелёк» или «Безопасность» на главном экране приложения, где достаточно сделать один клик для отключения ненужных услуг. Это нововведение помогает пользователям лучше контролировать свои расходы и предотвращать непредвиденные платежи.

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