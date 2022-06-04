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«Сбербанк» объединил под брендом SberPay все свои платёжные сервисы

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«Сбер» объединил все платёжные системы под одно название, теперь «Плати QR» и система «Оплата одним взглядом» носит одно общее название SberPay.
SberPay расширил свои возможности, и теперь сервисом можно пользоваться не только через смартфон с NFC, но и без этого модуля.

SberPay позволяет теперь расплачиваться практически любым смартфоном уже в 500 тыс. точках продаж по всей стране.

Для использования сервиса нужно отсканировать на кассе QR-код и подтвердить его в мобильном приложении «СберБанк Онлайн».

В «Виктория» и «Азбука Вкуса» также можно расплачиваться персональным QR-кодом покупателя. При использовании сканирования QR-кодов пользователю необязательно чтобы на смартфоне был установлен NFC модуль.

Сервис «Оплата одним взглядом» позволяет производить оплату вообще без смартфона, и для этого нужно только посмотреть в камеру на кассе, но заранее сдать биометрию.

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