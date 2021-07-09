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«Сбербанк» будет игровым издателем для консолей

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«Сбер» недавно создал собственное игровое подразделение, которое будет заниматься разработкой игр для разных платформ.

Накануне глава игрового подразделения Алиса Чумаченко рассказала, что компания будет выпускать игры для игровых консолей, и это произойдет наряду с запуском собственного магазина.

При этом отмечается, что магазин будет открыт для всех разработчиков. Так, они получат доступ к экосистеме «Сбера». В магазине будут публиковать разные проекты —  от мобильных устройств до браузерных игр.

Также будет работать облачный гейминг. В планах компании вести разработку собственных игр, заказывать их у других разработчиков и заниматься выпуском игр партнеров.

Помимо этого, игры будут выпускать на игровые консоли. На старте запуска проектов игровое подразделение будет ориентироваться на российский рынок, а в дальнейшем состоится выход и в другие регионы.

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