«Сбербанк» будет игровым издателем для консолей

«Сбер» недавно создал собственное игровое подразделение, которое будет заниматься разработкой игр для разных платформ.

Накануне глава игрового подразделения Алиса Чумаченко рассказала, что компания будет выпускать игры для игровых консолей, и это произойдет наряду с запуском собственного магазина.

При этом отмечается, что магазин будет открыт для всех разработчиков. Так, они получат доступ к экосистеме «Сбера». В магазине будут публиковать разные проекты — от мобильных устройств до браузерных игр.

Также будет работать облачный гейминг. В планах компании вести разработку собственных игр, заказывать их у других разработчиков и заниматься выпуском игр партнеров.

Помимо этого, игры будут выпускать на игровые консоли. На старте запуска проектов игровое подразделение будет ориентироваться на российский рынок, а в дальнейшем состоится выход и в другие регионы.