Сбер запустил в приложении сервис для определения сайтов мошенников

Сбербанк запустил новую возможность проверки мошенников через мобильный клиент, новый сервис позволит сохранить свои средства и не стать жертвой мошенников.

Теперь с помощью приложения Сбербанк Онлайн можно проверить мошеннические сайты, а для этого требуется вставить скопированную ссылку, после чего сервис выдаст результат по надежности ресурса.

«Теперь можно проверить, не угрожает ли ресурс личным данным и деньгам, с помощью приложения Сбербанк Онлайн. Если вам прислали ссылку на незнакомый ресурс, найдите в приложении раздел «Безопасность», затем выберите «Проверка сайтов». Вставьте подозрительную ссылку — и мы подскажем, не расставлены ли на этом сайте ловушки злоумышленников» — пишет пресс-служба Сбербанка в Telegram-канале.

Для того чтобы воспользоваться новой функцией безопасности, нужно обновить приложение до последней версии. Стоит отметить, что на Android-устройства обновление можно установить с официального сайта банка или альтернативного источника.

На iOS пока такой возможности нет, в прошлом месяце в App Store было опубликовано приложение СБОЛ, которое является аналогом «Сбербанк Онлайн», но оно продержалось всего 2 дня, после его удалила администрация App Store.