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Сбер запустил в Костроме систему оплаты проезда по геопозиции пассажиров

Автор На чтение 1 мин Просмотров 27 Опубликовано

Сбер запустил в Костроме новую систему оплаты проезда в общественном транспорте с использованием геопозиции пассажиров. Теперь жители и гости города могут быстро оплатить поездку на автобусе, не прикладывая карту или передавая наличные водителю.

В специальном мобильном приложении можно сформировать маршрут, отследить время прибытия автобуса и оплатить поездку всего в два клика. Деньги списываются мгновенно с привязанной банковской карты и создается электронный билет.

Эта система разработана Сбером и может быть адаптирована для других сервисов и мобильных приложений. Запуск стал возможен благодаря поддержке Министерства транспорта РФ и сотрудничеству Администрации Костромской области. На церемонии открытия присутствовали высокопоставленные представители, включая заместителя министра транспорта.

Новая система оплаты проезда по геолокации значительно ускоряет посадку в транспорт в часы пик, так как исключает использование терминалов. В ближайшие годы планируется внедрение этой технологии в более чем 20 регионах России.

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