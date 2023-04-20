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Сбер запустил тестирование умного банкомата с управлением со смартфона

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

В России Сбербанк начал тестирование банкомата с управлением через смартфон.

В нем нет физического приемника банковских карт, а для его использования вовсе не нужна физическая карта, достаточно только смартфона с приложением «Сбербанк онлайн».

Как рассказала вице-президент, руководитель блока «Сеть продаж» Сбербанка Татьяна Галкина, в новом банкомате можно внести или снять наличные.

Для доступа к управлению достаточно сканировать на экране банкомата QR-коды с помощью приложения «Сбербанк онлайн».

Идея создания такого банкомата возникла после эксперимента по востребованности снятия и внесения денег в банкомат с помощью смартфона, эксперимент оказался удачным, так как клиенты все меньше носят с собой пластиковые карты, а некоторые пользуются виртуальными картами.

После тестирования нового банкомата будет приниматься решение о его серийном производстве.

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