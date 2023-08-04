Сбер запустил сервис «оплаты лицом» на 15 000 кассах самообслуживания X5 Group

Пресс-служба банка сообщила, что X5 Group и Сбербанк расширили сервис оплаты покупок с помощью взгляда в камеру на кассе. Этот сервис теперь доступен на 15 000 касс самообслуживания в 4100 магазинах «Пятерочка» и «Перекресток».

Пилотный проект с использованием распознавания лица был запущен в марте 2021 года в 200 супермаркетах «Перекресток», а позже был масштабирован.

Для осуществления оплаты покупок нужно активировать функцию распознавания лица в приложении Сбербанк Онлайн и выбрать привязанную карту. При прохождении кассы достаточно будет просто посмотреть в камеру на терминале.

Кроме того, Сбербанк усовершенствовал свою платформу Layer, которая теперь способна определять пол и возраст человека даже без использования изображения лица, что позволяет предлагать релевантные товары.