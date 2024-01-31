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«Сбер» запустил новую версию приложения для iPhone под названием «Учет онлайн»

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«Сбер» для пользователей гаджетов под управлением iOS разработал новую версию мобильного банковского клиента, в этот раз в App Store, приложение выгружено под названием «Учет Онлайн».

Тем, кто сейчас пользуется старыми версиями «Сбербанк Онлайн», такими как 12.14.1, 12.15 и 13.02, рекомендуется установить на гаджет «Учет Онлайн», так как перечисленные  версии будут отключены к концу 2024 года.

В пресс-службе «Сбера» отметили, что проверить установленную версию приложения можно будет на экране ввода пароля или в настройках профиля.
Для клиентов, которые недавно установили мобильное приложение, также рекомендуется загрузить новую версию, обещая, что она будет более удобной и функциональной.
В App Store приложение «Учет Онлайн» представлено как инструмент для контроля долгов.

Напомним из-за санкций весной 2022 года приложение «Сбербанк Онлайн» было удалено из App Store, с тех пор оно появлялось под разными названиями, но на площадке они не задерживались на долго.

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