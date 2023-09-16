Сбер запустил GigaChat в мессенджере Telegram, он уже доступен пользователям

Компания Сбер объявила о запуске в Telegram бота GigaChat — аналога американского ChatGPT.

Для того, чтобы использовать бот, не требуется входить в личный кабинет Сбер или иметь Сбер ID. Достаточно начать общение в Телеграме для того, чтобы воспользоваться возможностями GigaChat.

Нейросетевая модель может генерировать оригинальный текст по запросу, объяснять сложные понятия простым языком, делать краткие пересказы и создавать изображения.

Ранее GigaChat был доступен только по приглашениям на сайте, теперь он, как и модель генерации изображений Kandinsky, получил своего бота в мессенджере Telegram. Таким образом бот стал более доступным для широкого круга пользователей.