«Сбер» запустил функцию блокировки мошеннических звонков в мессенджерах

Пресс-служба Сбербанка объявила о новой функции в их мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» для пользователей Android. Теперь пользователи имеют возможность блокировать звонки мошенников и рекламные спам-звонки, поступающие через популярные мессенджеры. Эта функция позволяет пользователям проверять все поступившие и заблокированные вызовы в журнале звонков соответствующих мессенджеров.

Мошенники все чаще используют иностранные мессенджеры для осуществления своих звонков, после того как в России была введена блокировка телефонных звонков с подменой номера. В результате, система «Антифрод», запущенная Роскомнадзором в декабре прошлого года, заблокировала свыше полумиллиарда мошеннических звонков за 10 месяцев работы. Эти меры направлены на борьбу с мошенничеством и обеспечение безопасности пользователей.

Сбербанк Онлайн предоставляет эту новую функцию своим пользователям на платформе Android, чтобы помочь им избегать нежелательных звонков и спам-звонков. Благодаря этому новому функционалу, пользователи могут более эффективно контролировать входящие вызовы и защищать себя от потенциальных мошеннических действий, связанных со звонками через мессенджеры.