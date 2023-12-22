«Сбер» упростил процесс оплаты покупок по QR-коду

«Сбербанк Онлайн» представил новую функцию для своего мобильного приложения, которая значительно упрощает процесс оплаты покупок по QR-коду.

Ранее требовалось подтверждение заказа через приложение, но теперь этот шаг будет необязательным. Пользователям будет достаточно навести камеру на код и выбрать способ оплаты, после чего сумма будет списана с банковской карты.

Время проведения операции будет сокращено с 18 до 7 секунд. При сумме покупки до 5000 рублей дополнительное подтверждение не потребуется, а при сумме выше необходимо будет ввести код, полученный на телефон. Новый способ оплаты будет доступен на миллионе терминалов по всей России.