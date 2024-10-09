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Сбер сообщил о мошенничестве с легкими заработками на маркетплейсах

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

В результате действий злоумышленников люди рискуют потерять свои средства или стать невольными соучастниками в мошеннических схемах.

Вице-президент по кибербезопасности Сбербанка Сергей Лебедь сообщил о новом витке мошенничества, связанного с предложениями заработать на оценке и покупке товаров на маркетплейсах.

Получив сообщение в мессенджере от якобы представителя известного маркетплейса, люди могут попасться на удочку, предлагая оценить товары и отправить скриншоты.

За такую работу обещают небольшое вознаграждение, что вызывает желание продолжить. Однако мошенники могут предложить более серьезные задания, связанные с выкупом товаров, в результате чего жертвы теряют деньги, не получая ничего взамен.

Тем, кто отказывается от таких действий, предлагают предоставить свою банковскую карту для получения «процентов» от покупок других пользователей. В этом случае человек становится дроппером, невольно участвуя в выводе украденных средств.

Сергей Лебедь предостерегает: если вам предлагают работу с высоким доходом без особых навыков, это может быть мошенничество.

Важно быть осторожными, так как дропперство может стать уголовно наказуемым преступлением. Сбербанк рекомендует обращаться к ресурсам по киберграмотности для получения актуальной информации о мошеннических схемах.

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