Сбер разработал устройство для предотвращения затопления квартиры

Сбербанк представил новую систему защиты от протечек для умного дома, разработанную в сотрудничестве с компанией Gidrolock. Эта система поможет предотвратить затопление в квартирах.

Система включает краны с электроприводом, которые устанавливаются в трубы горячей и холодной воды, блок управления для сантехнического шкафа и датчики, размещаемые в местах с повышенной влажностью, таких как ванна или под раковиной.

Если датчик обнаружит воду, он отправляет сигнал блоку управления, который автоматически перекрывает краны. Пользователь получает уведомление о протечке через мобильное приложение «Салют» или SMS.

Управлять системой можно дистанционно через приложение или голосовые команды с помощью устройств Sber с виртуальным ассистентом. Например, при отъезде можно активировать режим «Я уехал в отпуск», и подача воды автоматически перекроется. Даже при отсутствии интернета система будет работать автономно и перекроет воду при обнаружении утечки.

Продукт предназначен для конечных пользователей, которые могут установить систему с помощью специалистов или получить её в готовом виде в новостройках.