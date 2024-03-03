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Сбер раскрыл ещё одну схему мошенников с трансляцией экрана

Автор На чтение 2 мин Просмотров 1.1к. Опубликовано

Сбербанк предупредил о новой схеме мошенничества, связанной с функцией трансляции экрана во время видеозвонка в популярных мессенджерах.

Мошенники создают аккаунт, притворяясь сотрудниками Сбербанка и используя название, похожее на номер 900 и логотип банка. Они звонят клиентам, спрашивая, обновляли ли они мобильное приложение банка. Если ответ отрицательный, «сотрудник» говорит, что клиенту нужно дождаться звонка профильного специалиста для обновления приложения.
Затем мошенники звонят с другого аккаунта или в другом мессенджере, где доступна функция трансляции экрана.

Это создает путаницу, чтобы обмануть клиента и заставить его выполнять их инструкции. Они утверждают, что звонят для идентификации клиента по биометрии и просят включить режим демонстрации экрана.

Мошенники убеждают клиента, что только роботизированная система видит его экран, а сотрудник — нет. На самом деле, через трансляцию экрана мошенники получают доступ к номерам карт, суммам на счетах и кодам из SMS-сообщений. Эта информация помогает им получить доступ к личному кабинету клиента в мобильном приложении и похитить деньги или уговорить перевести их на «безопасный счет».

Сбербанк подчеркивает, что его сотрудники не связываются с клиентами через мессенджеры. Важно помнить, что нельзя показывать свой экран незнакомцам по видеосвязи, кто бы они ни были. Банк также подчеркивает, что роботизированная система для диагностики счета — это вымысел мошенников, пишет ТАСС

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