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«Сбер» продал более 1 миллиона смарт-устройств с ассистентами «Салют»

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

Сбер недавно вышел на рынок гаджетов и быстро расширил свою линейку полезных домашних устройств.

Всеми цифровыми устройствами занимается подразделение SberDevices.

Сейчас в линейке компании есть приставки для телевизоров SberBox, смарт-дисплеи SberPortal, медиацентр SberBox Top и «умная» колонка SberBox Time, которую можно назвать неповторимой.

Также компания выпустила телевизоры под управлением «Салют ТВ».

Помимо этого, «Салют ТВ» устанавливают на телевизоры других производителей. Как написала пресс-служба СберБанка, число умных устройств Sber на рынке уже превысило 1 млн.

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