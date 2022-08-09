«Сбер» продал более 1 миллиона смарт-устройств с ассистентами «Салют»

Сбер недавно вышел на рынок гаджетов и быстро расширил свою линейку полезных домашних устройств.

Всеми цифровыми устройствами занимается подразделение SberDevices.

Сейчас в линейке компании есть приставки для телевизоров SberBox, смарт-дисплеи SberPortal, медиацентр SberBox Top и «умная» колонка SberBox Time, которую можно назвать неповторимой.

Также компания выпустила телевизоры под управлением «Салют ТВ».

Помимо этого, «Салют ТВ» устанавливают на телевизоры других производителей. Как написала пресс-служба СберБанка, число умных устройств Sber на рынке уже превысило 1 млн.