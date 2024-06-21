Главная » Новости

Сбер прекратил выдачу ипотеки IT-специалистам

Автор На чтение 1 мин Просмотров 6 Опубликовано

Сбербанк временно прекращает выдачу ипотечных кредитов для ИТ-специалистов, так как достигнут предельный лимит, но продолжает принимать заявки.

Сбер прекратил выдачу ипотеки IT-специалистам

Банк возобновит выдачу, когда будет выделен новый лимит. Кредиты, заключенные до 21 июня, будут выданы полностью.

Также сообщается, что лимит по программе «Господдержка» также будет исчерпан раньше официального закрытия.

Поэтому с 21 июня прием заявок и запись о ходе работ будут закрыты. Кредиты будут выдаваться до 24 июня по заявкам, которые одобрены, но кредитный договор еще не подписан.

С момента запуска программы для IT-специалистов Сбербанк выдал 30,7 тысячи ипотечных кредитов на сумму 234,4 миллиарда рублей, а по программе «Господдержка» — 868,2 тысячи ипотечных кредитов на сумму около 3 трлн рублей.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.