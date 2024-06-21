Сбер прекратил выдачу ипотеки IT-специалистам

Сбербанк временно прекращает выдачу ипотечных кредитов для ИТ-специалистов, так как достигнут предельный лимит, но продолжает принимать заявки.

Банк возобновит выдачу, когда будет выделен новый лимит. Кредиты, заключенные до 21 июня, будут выданы полностью.

Также сообщается, что лимит по программе «Господдержка» также будет исчерпан раньше официального закрытия.

Поэтому с 21 июня прием заявок и запись о ходе работ будут закрыты. Кредиты будут выдаваться до 24 июня по заявкам, которые одобрены, но кредитный договор еще не подписан.

С момента запуска программы для IT-специалистов Сбербанк выдал 30,7 тысячи ипотечных кредитов на сумму 234,4 миллиарда рублей, а по программе «Господдержка» — 868,2 тысячи ипотечных кредитов на сумму около 3 трлн рублей.