Сбер представил следующее поколение телеприставки SberBox

Команда Сбербанка учла обратную связь от пользователей и внесла ряд усовершенствований, делающих просмотр ТВ ещё более удобным.

Сбербанк представил второе поколение своей ТВ-приставки SberBox на ежегодной конференции ЦИПР-2024. Новая приставка приносит на обычные телевизоры функции умной платформы Сбера «Салют ТВ» и включает доступ к ИИ-чатботу GigaChat.

За разработку умных устройств отвечает партнёр Сбера — компания SberDevices. Обновленная аппаратная платформа SberBox 2 оснащена совершенно новым дизайном с полупрозрачным корпусом и улучшенной комплектацией.

В комплекте поставляется пульт управления новой конструкции с возможностью быстрого поиска по звуковому сигналу, если пульт потерян.

SberBox 2 оснащена процессором Amlogic S905Y4 с поддержкой разрешения 4K и технологией HDR, а также 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной флеш-памяти. Приставка также имеет LAN-разъём, позволяющий подключаться к интернету через кабель.

Рекомендованная розничная цена новой SberBox 2 составляет 5490 рублей.