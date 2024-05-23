Главная » Новости

Сбер представил следующее поколение телеприставки SberBox

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Команда Сбербанка учла обратную связь от пользователей и внесла ряд усовершенствований, делающих просмотр ТВ ещё более удобным.

Сбер представил следующее поколение телеприставки SberBox

Сбербанк представил второе поколение своей ТВ-приставки SberBox на ежегодной конференции ЦИПР-2024. Новая приставка приносит на обычные телевизоры функции умной платформы Сбера «Салют ТВ» и включает доступ к ИИ-чатботу GigaChat.

За разработку умных устройств отвечает партнёр Сбера — компания SberDevices. Обновленная аппаратная платформа SberBox 2 оснащена совершенно новым дизайном с полупрозрачным корпусом и улучшенной комплектацией.

В комплекте поставляется пульт управления новой конструкции с возможностью быстрого поиска по звуковому сигналу, если пульт потерян.

SberBox 2 оснащена процессором Amlogic S905Y4 с поддержкой разрешения 4K и технологией HDR, а также 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной флеш-памяти. Приставка также имеет LAN-разъём, позволяющий подключаться к интернету через кабель.

Рекомендованная розничная цена новой SberBox 2 составляет 5490 рублей.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.