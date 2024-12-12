Сбер представил первое российское смарт-кольцо для отслеживания здоровья

На международной конференции AI Journey компания Сбер представила новое умное кольцо, которое поможет пользователям улучшить здоровье и продуктивность. Разработка носимого устройства была выполнена командой SberDevices.

Ключевая особенность кольца — интеграция искусственного интеллекта GigaChat MAX, который способен вести диалог с владельцем и давать персонализированные советы в различных областях, включая медицину.

Кольцо имеет инновационный дизайн, обеспечивающий плотное прилегание к коже, что повышает точность сбора данных. Оно выполнено из прочных, гипоаллергенных материалов, весит всего 5 граммов и работает до 7 дней без подзарядки. Доступно в нескольких цветах: матовый серый и черный, а также серый или черный хром.

Устройство фиксирует базовые параметры, такие как частота сердечных сокращений, температура и уровень кислорода в крови. Встроенные алгоритмы анализируют эти данные, предоставляя информацию о состоянии организма, качестве сна и уровне стресса.

Владелец кольца может отслеживать эти показатели через мобильное приложение, а искусственный интеллект предлагает рекомендации по улучшению образа жизни.

Разработка кольца основывается на более чем ста исследованиях с использованием профессионального медицинского оборудования.

Искусственный интеллект GigaChat был дообучен на медицинских данных и продемонстрировал хорошие результаты в области лечебного дела.

Умное кольцо Sber станет доступно для покупки в начале 2025 года.