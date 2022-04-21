Сбер представил компаниям оптовой торговли новое отраслевое решение

Новая услуга позволит предпринимателям повысить эффективность продаж и вывести их на новый уровень автоматизации.

«Сбер» для предпринимателей оптовой торговли разработал пакет услуг под названием «СберБизнес.Оптовая Торговля».

Это набор цифровых сервисов, работающих в режиме одного окна. За счет нового цифрового решения, предприниматели могут автоматизировать продажи и повысить качество обслуживания.

Платформа для клиентов «Сбербанка» предоставляется бесплатно, причем она может быть интегрирована с «1С».

Владелец бизнеса через «СберБизнес.Оптовая Торговля» может отслеживать выполнение заказов, распределять обязанности между сотрудниками, или вводить ограничения для сотрудников.

СберБизнес.Оптовая Торговля» встроен в интернет-банк «СберБизнес».