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Сбер поможет своим клиентам определять звонки от мошенников

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Пользователи официального приложения «СберБизнес» на устройствах Android теперь могут защитить себя от телефонных мошенников с помощью новой функции определения номера, которая была представлена ​​Сбером.

Сбер поможет своим клиентам определять звонки от мошенников

При этом номер звонка будет проверяться в базе данных Сбера, которая регулярно обновляется. Если номер окажется мошенническим, на экране появится предупреждающее сообщение.

Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбера, отметил, что безопасность является одним из самых важных аспектов для любого современного сервиса.

Даже опытные люди могут попасть на уловки мошенников и потерять свои деньги или стать жертвами незаконных действий. Модуль проверки входящих звонков в приложении «СберБизнес» поможет снизить количество цифровых звонков и защитить предпринимателей от мошенников.

Новая функция будет доступна пользователям приложения «СберБизнес» на устройствах Android в следующем месяце.

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