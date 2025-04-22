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Сбер обновил платформу «Бессмертный полк онлайн» с акцентом на персонализацию

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Сбер обновил цифровую платформу проекта «Бессмертный полк онлайн», сделав акцент на персонализации, историческом контексте и использовании передовых технологий. Теперь пользователи могут увидеть своего героя сразу после авторизации, не дожидаясь начала трансляции. В каждой колонне представлены бойцы разных родов войск, с краткими историческими справками о их вкладе в Победу.

Платформа позволяет выбрать маршрут прохождения: можно следить за своей колонной, переключаться между родами войск или смотреть тематические потоки, каждый из которых сопровождается пояснительным материалом. Для восстановления исторического контекста используются технологии искусственного интеллекта, включая нейросеть Kandinsky, которая позволяет реставрировать архивные фотографии, делая их цветными и чёткими.

«В этом году наша задача — не просто сохранить память о героях Великой Отечественной войны, но и сделать её живой, персональной и доступной для каждого», — отметил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Он подчеркнул, что с помощью технологий Сбера создается пространство личной памяти, где каждый может пройти рядом со своим героем и укрепить связь времён.

Зарегистрировать своего героя для участия в шествии можно до 6 мая. В этом году проект приурочен к 80-летию Победы, и особое внимание уделено укреплению общественного единства и национальной идентичности.

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