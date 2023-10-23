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Сбер обновил несколько функций приложения СберБанк Онлайн на Android

Автор На чтение 1 мин Просмотров 627 Опубликовано

Пресс-служба Сбера сообщила о недавнем обновлении нескольких функций приложения СберБанк Онлайн для Android.

Сбер обновил несколько функций приложения СберБанк Онлайн на Android

Теперь раздел «Кошелек» может вмещать более двух карт, а копирование номера карты или CVV стало более удобным.

Ксения Баринова, директор дивизиона СберБанк Онлайн, подчеркнула, что новый релиз был направлен на максимальное упрощение управления финансами для клиентов. Она отметила, что теперь основные операции и сервисы всегда будут под рукой: проверка баланса, перевод денег, анализ расходов и прочее.

Также редко используемые функции были перенесены в другие разделы приложения.

Теперь на главном экране можно видеть расходы по категориям и общую сумму трат за месяц.

Карточка с курсами валют теперь размещается внизу главного экрана, а также может вмещать информацию о трех валютах.

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