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«Сбер» облегчил пользователям iPhone вход в веб-версию «Сбербанк Онлайн»

Автор На чтение 1 мин Просмотров 14 Опубликовано

После ряда доработок вход в веб-версию «СберБанк Онлайн» стал такой же простой, как и в приложение банковского клиента.
Команда разработчиков за счет технологии PWA (Progressive Web Application) и WebAuthn (Web Authentication) добавила возможность выносить на рабочий стол ярлык веб-версии «СберБанк Онлайн» и запускать его без открытия отдельной вкладки в браузере, причем в новом режиме работает быстрый доступ по биометрии.

Новая возможность уже работает на смартфонах, и для ее использования достаточно зайти на сайт online.sberbank.ru, а дальше следовать подсказкам системы.

Для установки ярлыка на рабочий стол на iPhone стоит использовать предустановленный браузер Safari, на Android-смартфонах рекомендуют применить Google Chrome.

Напомним, приложение «СберБанк Онлайн» из-за санкций недоступно в Google Play и App Store.

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