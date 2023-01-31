«Сбер» начал продажи смарт-колонок Sber Boom и Sber Boom mini

Сбер расширила линейку своих «умных» устройств за счет двух колонок.

Представлены смарт-колонки SberBoom и SberBoom Mini, которые уже доступны для заказа по цене 11 990 рублей и 3990 рублей соответственно.

Колонки получили оригинальный дизайн, возможность отключения микрофона и ряд очень полезных функций, который нет у конкурентов. Работают колонки с голосовым помощником Салют.

SberBoom предлагают в цветах «Туманный белый», «Синий Нептун», «Безоблачный голубой», «Марсианский красный» и «Звёздный жёлтый».

Сейчас при покупке колонок владелец получит в подарок 60 дней подписки СберПрайм всего за 1 рубль и умную лампу Sber A60.