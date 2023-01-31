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«Сбер» начал продажи смарт-колонок Sber Boom и Sber Boom mini

Автор На чтение 1 мин Просмотров 8 Опубликовано

Сбер расширила линейку своих «умных» устройств за счет двух колонок.
Представлены смарт-колонки SberBoom и SberBoom Mini, которые уже доступны для заказа по цене 11 990 рублей и 3990 рублей соответственно.

Колонки получили оригинальный дизайн, возможность отключения микрофона и ряд очень полезных функций, который нет у конкурентов. Работают колонки с голосовым помощником Салют.

«Сбер» начал продажи смарт-колонок Sber Boom и Sber Boom mini

SberBoom предлагают в цветах «Туманный белый», «Синий Нептун», «Безоблачный голубой», «Марсианский красный» и «Звёздный жёлтый».

Сейчас при покупке колонок владелец получит в подарок 60 дней подписки СберПрайм всего за 1 рубль и умную лампу Sber A60.

«Сбер» начал продажи смарт-колонок Sber Boom и Sber Boom mini

Sber Boom Sber Boom mini
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