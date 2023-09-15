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Сбер: Мошенники стали чаще подделывать приложения банков

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Активность создателей поддельных банковских приложений обнаружена Сбербанком, как сообщает газета «Известия». Под видом законных продуктов, пользователи получают программы, которые фактически предоставляют удаленный доступ к их устройствам.

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал о новой мошеннической схеме. Злоумышленники звонят клиентам от имени сотрудника Сбербанка и уговаривают их установить приложения под названиями «Сбер 2.0» или «Поддержка Сбербанка».

По словам Кузнецова, эти программы позволяют мошенникам красть деньги у доверчивых пользователей. Екатерина Старостина, эксперт по кибербезопасности компании «Вебмониторэкс», объяснила, что киберпреступники уже ранее пытались создавать фальшивые копии приложений других банков, таких как Альфа-банк, ВТБ и «Тинькофф».

Эксперты отмечают, что отличить фишинговые копии от оригинальных приложений довольно сложно, и иногда мошеннические приложения даже проходят модерацию в магазинах приложений для мобильных устройств.

Чтобы установить подлинное приложение, эксперты рекомендуют в первую очередь посетить официальный сайт банка и найти ссылку на легитимное приложение.

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