Satechi запускает новый концентратор с зажимом USB-C для iMac M1

Сегодня компания Satechi объявила о выпуске нового концентратора USB-C Clamp Hub, дополнительного аксессуара, предназначенного для использования с новыми 24-дюймовыми моделями iMac M1.

Концентратор USB-C Clamp имеет 3 порта USB-A, которые поддерживают скорость передачи 5 Гбит / с, устройство для чтения карт micro / SD и порт USB-C, и он подключается к «iMac» с помощью одного порта USB-C на задней панели компьютера.

Ручка на задней части концентратора фиксирует его на «iMac», и, хотя он сделан из алюминиевого материала, который предназначен для использования с устройствами Apple, он доступен только в серебристом цвете.

Зажимной концентратор Satechi USB-C доступен на веб-сайте Satechi за 54,99 доллара США. Клиенты могут получить 15-процентную скидку за предварительный заказ, используя промокод IMAC15 при оформлении заказа.

Источник — Astera.