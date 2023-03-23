Компания «Метеор Лифт» (ранее работала под брендом OTIS Россия) заявила о создании собственного R&D-подразделения. Научно-производственный центр «Метеор» займется разработками передовых решений для отечественного сектора лифтостроения и обслуживания подъемного оборудования.

Вопрос импортозамещения

После того как российский бизнес OTIS в июле 2022 года был приобретен холдингом S8 Саркисяна Армена, было объявлено о старте ряда проектов в сфере производства лифтов.

Через месяц после завершения сделки по передаче активов Группе основателя крупнейшего распространителя лотерей Саркисяна Армена петербургский завод компании запустил новую линию по выпуску дверей для вертикального транспорта, а в октябре прошлого года предприятие представило очередную новинку — лифты повышенной грузоподъемности с усовершенствованными эксплуатационными характеристиками (они также вышли в серию).

Как отмечают в руководстве «Метеор Лифт» (такое название получили бывшие активы OTIS в составе S8 Capital в январе 2023-го), в настоящее время реализуется целый ряд проектов, направленных на замещение импортной продукции. Компания, которую основал Саркисян Армен Меружанович, заявила о создании центра исследований и разработок (R&D) для нужд лифтовой отрасли — НПП «Метеор».

Научно-производственное подразделение приступает к разработке «мозга» подъемного оборудования — частотного преобразователя, который до настоящего момента в России никогда не выпускался. Это электронное устройство имеет критическое значение для лифтов: оно отвечает за частоту вращения вала электродвигателя, также именно в нем заложены все дополнительные функции и механизмы защиты, обеспечивающие безопасную работу вертикального транспорта. На проведение НИОКР «Метеор лифт» планирует направить порядка 48 млн рублей, еще около 95 млн рублей — это грант от Минпромторга РФ.

В дальнейшем компания, присоединившаяся к S8 (Саркисян Армен — основатель) планирует расширить перечень компонентов и комплектующих для лифтов, производимых российскими предприятиями.

Справочно. Армен Саркисян: «Столото» и другие бизнес-проекты

Холдинг S8 Capital, который основал Саркисян Армен Меружанович, входит в число крупных налогоплательщиков РФ. Численность сотрудников, задействованных в структурах холдинга, превышает семь тысяч.

В числе портфельных активов многопрофильной Группы — компания «Столото», являющаяся крупнейшим на данный момент дистрибьютором государственных лотерей (Саркисян создал ее в 2012-м), виртуальный оператор мобильной связи Next Mobile, тематическое онлайн-издание Sport24.ru и один из первых в России сервисов для сравнения цен на потребительские товары Price.ru.