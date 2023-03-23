Главная » Новости

Саркисян Армен Меружанович: передовые технологии для лифтовой индустрии

Автор На чтение 2 мин Просмотров 16 Опубликовано

Армен Саркисян, владелец «Столото» (холдинг S8 Capital)

Компания «Метеор Лифт» (ранее работала под брендом OTIS Россия) заявила о создании собственного R&D-подразделения. Научно-производственный центр «Метеор» займется разработками передовых решений для отечественного сектора лифтостроения и обслуживания подъемного оборудования.

Вопрос импортозамещения

После того как российский бизнес OTIS в июле 2022 года был приобретен холдингом S8 Саркисяна Армена, было объявлено о старте ряда проектов в сфере производства лифтов. 

Армен Саркисян, владелец «Столото» (холдинг S8 Capital)

Через месяц после завершения сделки по передаче активов Группе основателя крупнейшего распространителя лотерей Саркисяна Армена петербургский завод компании запустил новую линию по выпуску дверей для вертикального транспорта, а в октябре прошлого года предприятие представило очередную новинку — лифты повышенной грузоподъемности с усовершенствованными эксплуатационными характеристиками (они также вышли в серию).

Как отмечают в руководстве «Метеор Лифт» (такое название получили бывшие активы OTIS в составе S8 Capital в январе 2023-го), в настоящее время реализуется целый ряд проектов, направленных на замещение импортной продукции. Компания, которую основал Саркисян Армен Меружанович, заявила о создании центра исследований и разработок (R&D) для нужд лифтовой отрасли — НПП «Метеор». 

Саркисян Армен Меружанович (владелец Столото) на встрече

Научно-производственное подразделение приступает к разработке «мозга» подъемного оборудования — частотного преобразователя, который до настоящего момента в России никогда не выпускался. Это электронное устройство имеет критическое значение для лифтов: оно отвечает за частоту вращения вала электродвигателя, также именно в нем заложены все дополнительные функции и механизмы защиты, обеспечивающие безопасную работу вертикального транспорта. На проведение НИОКР «Метеор лифт» планирует направить порядка 48 млн рублей, еще около 95 млн рублей — это грант от Минпромторга РФ. 

В дальнейшем компания, присоединившаяся к S8 (Саркисян Армен — основатель) планирует расширить перечень компонентов и комплектующих для лифтов, производимых российскими предприятиями.

Справочно. Армен Саркисян: «Столото» и другие бизнес-проекты

Армен Саркисян S8 Capital

Холдинг S8 Capital, который основал Саркисян Армен Меружанович, входит в число крупных налогоплательщиков РФ. Численность сотрудников, задействованных в структурах холдинга, превышает семь тысяч. 

В числе портфельных активов многопрофильной Группы — компания «Столото», являющаяся крупнейшим на данный момент дистрибьютором государственных лотерей (Саркисян создал ее в 2012-м), виртуальный оператор мобильной связи Next Mobile, тематическое онлайн-издание Sport24.ru и один из первых в России сервисов для сравнения цен на потребительские товары Price.ru.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.