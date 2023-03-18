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Санкции США привели Huawei к замене около 13 000 компонентов на отечественные

Автор На чтение 1 мин Просмотров 11 Опубликовано

Санкции против компании Huawei Technologies ввел еще прошлый президент США Дональд Трамп. Китайская компания уже три года находится под санкциями, которые оказали свое действие на нее.
Производитель смартфонов и другой цифровой техники лишился доступа к ряду зарубежных технологий, ассортимента компонентов программного обеспечения, а также возможности выпускать свою продукцию на производственной линии TSMC.

Но несмотря на сильное давление Huawei Technologies удалось выжить в такой ситуации, а по словам основателя Huawei Жэнь Чжэнфэй, за три года компании удалось найти замену более 13 тыс. электронных компонентов.

Из-за этого пришлось заменить дизайн около 4000 печатных плат. Кто стал поставщиком новых компонентов не сообщается, известно, что они все из Китая, но даже при этом на выставке MWC 2023 в Барселоне на стенде Huawei были приняты серьезные меры предосторожности.

Организаторы критически важные микросхемы на печатных платах прикрыли темными накладками.

Huawei
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