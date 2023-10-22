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Санкции США на ускорители NVIDIA откроют новые возможности для Huawei

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

Исторически Nvidia была доминирующим игроком на китайском рынке ускорителей искусственного интеллекта (ИИ). Но в свете введенных ограничений китайским компаниям, таким как Huawei, пришлось разработать собственные ИИ-ускорители, включая чипы Ascend AI. Несмотря на их сравнимую вычислительную мощность с продуктами Nvidia, они всё ещё уступают по производительности и совместимости.

Санкции США на ускорители NVIDIA откроют новые возможности для Huawei

По мнению аналитиков, американский шаг может сыграть на руку Huawei, так как теперь у нее есть возможность конкурировать с Nvidia на китайском рынке. Однако перед компанией стоит сложная задача повторить масштабную экосистему, созданную Nvidia.

В случае успеха это может представлять собой еще одну победу Huawei над американскими ограничениями в экспорте.

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