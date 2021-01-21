Санкции против КНР больно ударили по производителю процессоров из США

Америка, введя санкции против китайских производителей, сократила поставки крупнейшего в мире производителя однокристальных систем для смартфонов.

Благодаря санкциям компания MediaTek смогла стать крупнейшим поставщиком мобильных процессоров.

По итогам второго полугодия тайваньская компания MediaTek заняла самую высокую долю – 31,7%, и это при том, что годом ранее у производителя доля рынка была небольшая — 17,9%.

Доля американской Qualcomm в отчетный период упала с 30,8 до 25,4%, а производитель Hisilicon на рынке теперь занимает 27,2% против 37% годом ранее.

Отмечается, что в основном доля MediaTek выросла благодаря недорогим смартфонам, чья стоимость не превышает 250 долларов.