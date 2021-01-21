Санкции против КНР больно ударили по производителю процессоров из США

Санкции против КНР больно ударили по производителю процессоров из США21.01.2021 19:49
Америка, введя санкции против китайских производителей, сократила поставки крупнейшего в мире производителя однокристальных систем для смартфонов.
Благодаря санкциям компания MediaTek смогла стать крупнейшим поставщиком мобильных процессоров.
По итогам второго полугодия тайваньская компания MediaTek заняла самую высокую долю – 31,7%, и это при том, что годом ранее у производителя доля рынка была небольшая — 17,9%.
Доля американской Qualcomm в отчетный период упала с 30,8 до 25,4%, а производитель Hisilicon на рынке теперь занимает 27,2% против 37% годом ранее.
Отмечается, что в основном доля MediaTek выросла благодаря недорогим смартфонам, чья стоимость не превышает 250 долларов.
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